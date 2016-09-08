Даниил Квят: "Не думаю о завтрашнем дне - обсудим это, когда придет время"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что не опасается за свое будущее в "Формуле-1". Он подчеркнул, что не обращает внимания на слухи и доверяет команде.

– Я делаю все, что должен делать, – цитирует F1i Квята. – На сто процентов посвятил себя "Ред Буллу" и "Торо Россо", доказав свою лояльность. Ситуация с будущим не ясна на сто процентов. Следующие гонки должны получиться более удачными. Мне нравится моя работа, нравится то, что я делаю. Есть и другие варианты. Посмотрим, что произойдет. Я живу сейчас каждым отдельным днем, не заботясь о будущем. Когда придет время, мы все обсудим.