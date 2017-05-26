Даниил Квят: "Не думаю, что "Торо Россо" нужно пытаться стать героями в Монако"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что не стоит ждать от команды сенсационных результатов на "Гран-при Монако". По итогам второй практики россиянин показал четвертый результат, а его партнер по команде Карлос Сайнс-младший – пятый.

– Не думаю, что нам нужно пытаться стать героями или что-то подобное, – цитирует ESPN Квята. – Нам просто нужно постараться оставаться в зоне комфорта. Пятница – день отдыха, но инженеры продолжают работать, и я к ним присоединюсь. Не стоит ждать чего-то потрясающего. Да, мы нормально провели вчерашний день, были конкурентоспособны.

В четверг мы все сделали правильно – в отличие от того, что было в Барселоне. Машиной было приятно управлять, она вела себя предсказуемо и подходила моему стилю пилотажа.

Третья практика в Монако пройдет завтра, 27 мая. Напомним, что на прошлом этапе "Формулы-1" в Барселоне Квят стал последним в квалификации, а в гонке пришел к финишу девятым.