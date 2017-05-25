Даниил Квят: "Надеюсь, "Рено" увеличит эффективность наших двигателей"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят надеется, что "Рено" будет работать над улучшением двигателей. Он отметил, что это необходимо для удачного выступления его команды.

– Хочется большего прогресса команды, – цитирует GrandPrix Квята. – По сути, у нашей команды хороший двигатель. Но, надеюсь, в "Рено" будут сосредоточены на повышении его эффективности. Это то, что нужно нашей команде.

Напомним, что сегодня состоялись первые свободные заезды "Гран-при Монако" и россиянин показал шестой результат. Лучшее время у пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.