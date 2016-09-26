Даниил Квят: "На трассе в Малайзии буквально можно жарить яичницу"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят признал, что длинные прямые малазийского автодрома не подходят болиду команды. Также россиянин отметил, что из-за жары в Малайзии на трассе "буквально можно жарить яичницу".
– Сепанг – интересная трасса, первые два поворота которой способствуют обгонам, – цитирует Autosport Квята. – Кроме того, в Малайзии так же жарко, как и в Сингапуре. На асфальте буквально можно жарить яичницу. Это будет непростая гонка, ведь здесь слишком много прямых. Думаю, посреди каждой из них было бы здорово поставить шиканы (смеется). Посмотрим, как нам удастся выступить в Малайзии. Мы готовы к этой гонке.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/36799-daniil-kvyat-sepang-interesnaya-trassa
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
да... щас бы пивка с мяском было бы не плохо.))
21:25 26 сентября
БАРС Подольск
Джерри. Без Тома. Просто ты девушка и немного не понимаешь, какие яйца он имел в виду)
18:57 26 сентября
Джерри. Без Тома.
Даньку не кормят, что ли? Вечно у него мысли о сосисках, пиве и теперь вот яичнице.
18:32 26 сентября