17:37 26 сентября | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "На трассе в Малайзии буквально можно жарить яичницу"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят признал, что длинные прямые малазийского автодрома не подходят болиду команды. Также россиянин отметил, что из-за жары в Малайзии на трассе "буквально можно жарить яичницу".

– Сепанг – интересная трасса, первые два поворота которой способствуют обгонам, – цитирует Autosport Квята. – Кроме того, в Малайзии так же жарко, как и в Сингапуре. На асфальте буквально можно жарить яичницу. Это будет непростая гонка, ведь здесь слишком много прямых. Думаю, посреди каждой из них было бы здорово поставить шиканы (смеется). Посмотрим, как нам удастся выступить в Малайзии. Мы готовы к этой гонке.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36799-daniil-kvyat-sepang-interesnaya-trassa

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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

да... щас бы пивка с мяском было бы не плохо.))

21:25 26 сентября

БАРС Подольск

Джерри. Без Тома. Просто ты девушка и немного не понимаешь, какие яйца он имел в виду)

18:57 26 сентября

Джерри. Без Тома.

Даньку не кормят, что ли? Вечно у него мысли о сосисках, пиве и теперь вот яичнице.

18:32 26 сентября

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Материалы других СМИ