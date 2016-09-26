Даниил Квят: "На трассе в Малайзии буквально можно жарить яичницу"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят признал, что длинные прямые малазийского автодрома не подходят болиду команды. Также россиянин отметил, что из-за жары в Малайзии на трассе "буквально можно жарить яичницу".

– Сепанг – интересная трасса, первые два поворота которой способствуют обгонам, – цитирует Autosport Квята. – Кроме того, в Малайзии так же жарко, как и в Сингапуре. На асфальте буквально можно жарить яичницу. Это будет непростая гонка, ведь здесь слишком много прямых. Думаю, посреди каждой из них было бы здорово поставить шиканы (смеется). Посмотрим, как нам удастся выступить в Малайзии. Мы готовы к этой гонке.