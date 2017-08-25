Даниил Квят: "Мы знаем, чего нам не хватает"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят остался доволен пятничной практикой в рамках "Гран-при Бельгии". Россиянин был 15-м во вторых свободных заездах.

– Хорошая пятница, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. – Мы смогли хорошо поработать, хотя по ходу дня возникали вопросы. Решим их к завтрашнему дню. Третья практика будет насыщенной, но мы знаем, чего нам не хватает, что нам нужно. Я уверен, что завтра проделаем хорошую работу. С нетерпением жду продолжения уик-энда.