12:38 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят может стать пилотом "Рено"

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Россиянин Даниил Квят в следующем сезоне может сменить "Торо Россо" на "Рено". Пилот по ходу сезона был переведен из "Ред Булл" в "Торо Россо" из-за неудачных результатов. В "Рено" еще не определились с составом гонщиков на следующий сезон и в числе главных кандидатов называют именно Квята. Об этом сообщает Autosport. Россиянин в личном зачете пилотов располагается на 14-й позиции, имея в активе 23 очка и на 7 баллов отстает от своего партнера по команде испанца Карлоса Сайнса.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Союз Аполлонович

Ну, Рено, так Рено! Надо Даню хоть куда-нибудь пристроить)). А то выпрут Квята из Ф1, Колобок потеряет смысл жизни, сопьётся ещё, не дай Бог!))

13:58

Trezvy

Да кому он нужен, этот неудачник?

13:23

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