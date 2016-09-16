Даниил Квят может стать пилотом "Рено"

Россиянин Даниил Квят в следующем сезоне может сменить "Торо Россо" на "Рено". Пилот по ходу сезона был переведен из "Ред Булл" в "Торо Россо" из-за неудачных результатов. В "Рено" еще не определились с составом гонщиков на следующий сезон и в числе главных кандидатов называют именно Квята. Об этом сообщает Autosport. Россиянин в личном зачете пилотов располагается на 14-й позиции, имея в активе 23 очка и на 7 баллов отстает от своего партнера по команде испанца Карлоса Сайнса.