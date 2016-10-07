Даниил Квят: "Моя шутка про "осьминога" внезапно стала достоянием всего мира"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не думал о том, что его переговоры по радио с командой во время первой тренировки "Гран-при Японии" попадут в телеэфир. Во время тренировки Квят неожиданно сказал по радио: "О, осьминог вернулся! Он довольно маленький. Осьминожка". Мир автоспорта так и не понял смысла этой фразы, пока ее не пояснили в пресс-службе команды: "Слово "осьминог" было сказано в переносном смысле. На самом деле он имел в виду ошметки резины, которые застряли на антенне и напомнили ему осьминога".

– Все началось еще во время "Гран-при Китая" 2014 года, когда я проводил в команде первый сезон, – цитирует F1News Квята. – Во время гонки передо мной возник огромный "осьминог" – кусочки отработанной резины налипли на антенну и развевались на ветру. В Китае они били по визору шлема, так что было не очень комфортно, мне приходилось с ними бороться. Сегодня "осьминог" был небольшого размера, фактически только родившийся, и я сказал команде: "Парни, помните?" Это было забавно, а потом я узнал, что эти переговоры попали в телеэфир! (смеется)

– Вы ели осьминогов?

– Да, мне нравится – они вкусные!

– Но того, что был сегодня на машине, вы не стали бы пробовать?

– Нет, это же остатки шин. Кто знает, что они туда намешали. (смеется)

– Ваши радиопереговоры уже стали темой для шуток в социальных сетях…

– Во время обеда команда сообщила мне, что комментарии про "осьминога" пользуются большой популярностью! (смеется) Я просто пошутил со своими инженерами, но внезапно шутка стала достоянием всего мира.

– Ваша команда как зоопарк. На машине нарисован бык, теперь "осьминог", Карлос Сайнс вообще сравнил себя с сурикатом...

– Да, зоопарк, точно! (смеется)