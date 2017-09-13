Даниил Квят: "Мой контракт? Сперва "Торо Россо" нужно разобраться со своим будущим"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят дал понять, что не знает по поводу нового контракта с командой. На данной момент он еще не продлен. Его партнер Карлос Сайнс, скорее всего, уйдет в "Рено", а Квят останется в команде. Официально об этом должно быть объявлено после завершения сделки "Торо Россо" и "Хонды".

- Я думаю, прежде всего, команда должна разобраться с собственным будущим, – цитирует Motorsport Квята. – Это самое важное на данный момент. И уже потом, я думаю, как только с этим наступит ясность, я получу новости.

Я не взволнован сложившейся ситуацией. Чем раньше я узнаю, тем лучше, но я не буду оказывать давление на команду в это непростое время. Сейчас многое происходит. Я понимающий человек, и позволю им сфокусироваться на том, что важно в первую очередь. Как только у них будет решение, они переключатся на мой вопрос.

Сделку с "Хондой" гонщик комментировать не стал.

- До тех пор, как по этому поводу не будет официального подтверждения, я не буду ничего говорить об этом. Что бы ни случилось, это будет хорошо для команды. Я думаю, впереди ее ждет только хорошее, - сказал Квят.