Даниил Квят: "Мой контракт? Сперва "Торо Россо" нужно разобраться со своим будущим"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят дал понять, что не знает по поводу нового контракта с командой. На данной момент он еще не продлен. Его партнер Карлос Сайнс, скорее всего, уйдет в "Рено", а Квят останется в команде. Официально об этом должно быть объявлено после завершения сделки "Торо Россо" и "Хонды".
- Я думаю, прежде всего, команда должна разобраться с собственным будущим, – цитирует Motorsport Квята. – Это самое важное на данный момент. И уже потом, я думаю, как только с этим наступит ясность, я получу новости.
Я не взволнован сложившейся ситуацией. Чем раньше я узнаю, тем лучше, но я не буду оказывать давление на команду в это непростое время. Сейчас многое происходит. Я понимающий человек, и позволю им сфокусироваться на том, что важно в первую очередь. Как только у них будет решение, они переключатся на мой вопрос.
Сделку с "Хондой" гонщик комментировать не стал.
- До тех пор, как по этому поводу не будет официального подтверждения, я не буду ничего говорить об этом. Что бы ни случилось, это будет хорошо для команды. Я думаю, впереди ее ждет только хорошее, - сказал Квят.
Дополнительная информация
https://ru.motorsport.com/f1/news/kvyat-novosti-o-kontrakte-budut-posle-resheniya-po-motoram-952503/
КолобокКолобков
Я конечно извиняюсь,но опять влезу...Вот изя говорит - **я не буду оказывать давление на команду в это непростое время** Это вообще как надо понимать??? Какое давление то он может оказывать??? Он себя с Алонсо что-ли равняет??? Или что? Давление????? Типа подходит к Марко и такой "Я набрал 4 очка в сезоне, какого художника мне еще не принесли контракт на блюдечке?" Я в недоумении...
20:23