Даниил Квят: "Могу понять разочарование Гасли"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не стал рассказывать о том, с какими командами вел переговоры. Россиянин не отрицал, что мог бы перейти в другую команду, пока не был продлен контракт с "Ред Буллом".

– Конечно, разговоры были, потому что я беспокоился по поводу будущего в "Ред Булле", – цитирует Motorsport Квята. – Но в итоге решение было принято в мою пользу. Поэтому остальное не имеет значения. Важно, что я в команде. Я доволен. Могу понять разочарование Пьера Гасли. Я оказался в похожей ситуации в этом году ранее. Это жизнь.