Даниил Квят: "Мне стало гораздо комфортнее в команде"

Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят в преддверии "Гран-при Японии" отметил, что чувствует себя отлично и с нетерпением ждет гонки. По его словам, он наслаждается своей работой.

– В понедельник я отдыхал в Малайзии, – цитирует Квята официальный сайт команды. – В выходные я чувствовал себя не лучшим образом, поэтому взял выходной, а во вторник полетел в Японию, прямо в Судзуку. В среду, когда был дождь, я уже побывал на трассе, а затем у меня был обед с тренером, на котором мы немного пофилософствовали.

Мне нравится Япония, даже если Судзука и не самый яркий город. Но здесь всегда отличный прием от фанатов. Трасса – это настоящий вызов, особенно повороты и виражи, которые совершенно уникальны. Все напоминают мне об аварии в прошлом году, но я об этом не думаю. Для меня это не проблема. Повторюсь, что это совершенно уникальная и сложная трасса.

Сейчас мне в команде стало гораздо комфортнее, чем несколько месяцев назад. Мне нужно было создать свою зону комфорта. Теперь каждые выходные жду с нетерпением и большим удовольствием. Конечно, предстоящая гонка будет тяжелой. Но каждый раз я получаю наслаждение, и неважно, за какое место я сражаюсь. Я концентрируюсь на борьбе и сражаюсь до конца. Надо принимать ситуацию и находить то, что тебе нравится в работе. Несколько месяцев назад у меня были сомнения, но сейчас все в порядке. Мне нравится то, что я делаю, и хочу это делать как можно дольше.