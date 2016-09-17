Даниил Квят: "Меня не беспокоит, что удача вновь может отвернуться"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что ему нужен хороший результат в "Гран-при Сингапура", сообщает F1News. Россиянин в квалификации занял седьмое место, тогда как его партнер Карлос Сайнс-младший расположился на шестой строчке.

– Насколько лично вам нужен хороший результат в этот уик-энд, чтобы забыть о прошлых неудачах?

– Нужен, и я хочу поблагодарить команду за то, что на протяжении всего уик-энда с машиной не было технических проблем. Это особенно важно в Сингапуре, чтобы как можно лучше подготовиться к гонке. На обеих машинах не возникло проблем с надежностью, мы продемонстрировали, что "Торо Россо" – команда высокого уровня.

– Вас не беспокоит, что удача может вновь отвернуться?

– Нет, поскольку я никак не могу на это повлиять. Я делаю свою работу, и пока у нас все получается. Посмотрим, что будет завтра.

– Каким будет уровень деградации резины в гонке?

– Пока сложно сказать. С каждой сессией состояние трассы улучшалось, так что завтра ситуация будет отличаться от того, что мы видели в пятницу.

– Сколько будет пит-стопов в гонке? Два?

– Я не знаю.

– На какой результат в финале вы могли бы рассчитывать, если бы была возможность совершить две попытки, а не одну?

– Конечно, если бы у меня была вторая попытка, то я атаковал бы сильнее, поскольку лучше бы понимал, как изменилось состояние трассы и так далее. Тем не менее, это было мое решение, так что все в порядке. Мне удалось сложить вместе быстрый круг.

– Полагаете, у вас есть шансы заработать в гонке много очков?

– У нас хорошие стартовые позиции, так что теперь задача в том, чтобы максимально воспользоваться их преимуществом. Посмотрим, насколько быстра будет машина на дистанции гонки, но сегодня она была эффективной.