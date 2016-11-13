Даниил Квят: "Машина была слишком сильно повреждена"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят объяснил, почему не смог успешно побороться на последних кругах гонки "Гран-при Бразилии". Россиянин, который поучаствовал в середине гонке в столкновении с Джолионом Палмером, в конце заезда пропустил поочередно нескольких соперников, финишировав 13-м.

– Боже мой, что с поворачиваемостью!? – сказал по радио инженеру Квят. – Невозможно пилотировать. Я даже не могу уже больше поворачивать. Повреждение машины слишком сильное. Это опасно. Какая-то чертова заноза в заднице!