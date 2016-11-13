22:26 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Машина была слишком сильно повреждена"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят объяснил, почему не смог успешно побороться на последних кругах гонки "Гран-при Бразилии". Россиянин, который поучаствовал в середине гонке в столкновении с Джолионом Палмером, в конце заезда пропустил поочередно нескольких соперников, финишировав 13-м.

– Боже мой, что с поворачиваемостью!? – сказал по радио инженеру Квят. – Невозможно пилотировать. Я даже не могу уже больше поворачивать. Повреждение машины слишком сильное. Это опасно. Какая-то чертова заноза в заднице!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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lavric999

Как всегда, начал оправдываться. Уже невозможно слушать его. Когда он сам и его команда будут делать выводы. В сравнении с Сайнсом, это слабая конкуренция в паре с ним! Зачем было менять резину, основная часть команд, включая лидеров едет на дождевой, этот поехал менять... нет слов!

22:41

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