Даниил Квят: "Магнуссен просто въехал в меня"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят остался доволен прошедшим "Гран-при Испании", в котором он финишировал девятым. Однако россиянин по-прежнему не понимает, что стало причиной потери темпа в квалификации. На последних кругах гонки Квят обогнал в борьбе за девятое место Кевина Магнуссена, после чего они столкнулись. По словам россиянина, виной тому – слишком амбициозная попытка пилота "Хааса" вернуть себе позицию.

– Это насыщенный, но продуктивный день, много борьбы, – приводит Motorsport слова Квята. – Я наслаждался, если честно. Потому что машина вновь была такой, какой я ее знаю. Было очень приятно управлять. Сцепление было отличным. Никакого скольжения, в отличие от вчера. Теперь нам надо понять, что случилось в квалификации. Этим я недоволен, потому что в первых четырех "Гран-при" квалификация была одной из моих сильных сторон. Но в этот раз я был просто нигде. Я рад, что теперь все пришло в норму.

Мы сядем с инженерами и нас ждет долгий разговор. В квалификации сложно попасть в это рабочее окно, но в Австралии, Китае, Бахрейне мы по темпу должны были пробиваться в финал квалификации. Быть здесь последними – неприемлемо. Мне нужно объяснение. Мне нужен ответ, была ли причина в моем пилотаже или в машине, в настройках – мне нужно знать это, чтобы найти решение. Будет серьезный разговор с инженерами. Они очень хорошие инженеры, у меня нет к ним претензий. Я просто хочу знать ответы. Если они скажут мне, что это моя проблема, я приму это и буду работать над собой. Но они должны дать мне объяснение такой слабой формы в субботу. Потому что это очень разочаровывает – быть последним. И это неприемлемо. Все остаются на тесты, так что мы найдем время, чтобы сесть и поговорить.

Почему не удавалось пройти Магнуссена на протяжении почти двух десятков кругов? Наша машина была несколько слабее на последнем секторе на протяжении всего уик-энда. Нам надо понять, почему. Это сектор, который предшествует длинной прямой, и я постоянно висел у него на хвосте на двух первых, а потом он отрывался, и этого было достаточно, чтобы защищаться. Это был не самый простой обгон, это точно. Пришлось изобретать способ обогнать в повороте. Потом он просто приехал в меня и получил прокол. Я уже был на целый корпус впереди, он просто пытался вернуть себе позицию и приехал в меня.