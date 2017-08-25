Даниил Квят: "Критика в мой адрес? Мне все равно"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не собирается менять свой подход к пилотированию, несмотря на угрозу отстранения от одного из ближайших "Гран-при". По мнению россиянина, главное - избежать проблем в квалификации.

- Это не окажет серьезного влияния, - приводит Autosport слова Квята. - Мы с командой хорошо понимаем ситуацию и, конечно, постараемся избежать новых штрафных очков, поэтому на самом деле все просто. Больше сделать невозможно. Мне очень не повезло заработать этот штрафной балл в Венгрии, но так бывает. Я не собираюсь отвечать критикам, мне все равно.

Наибольшее количество очков я набрал в сезоне-2015, когда представлял "Ред Булл". Сейчас, выступая за "Торо Россо", я тоже стараюсь, но по разным причинам не удается так часто набирать очки, как хотелось бы. Но впереди еще полсезона. Я знаю, что если избегать проблем в квалификации и гонке, то у меня будет все для того, чтобы финишировать в очках. Моя цель на Гран При Бельгии такая же, как и на всех остальных этапах - постараться как можно лучше сделать свою работу и набрать очки. Да, это не самая простая трасса для нашей команды, но и не самая худшая.