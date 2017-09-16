Даниил Квят: "Как меня это все зае****"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в нецензурной форме выразил разочарование квалификацией "Гран-при Сингапура". Он выругался во время возвращения в боксы после завершения быстрого круга во втором сегменте.

– Как меня это все зае****, – сказал по радио своему инженеру Квят, показавший только 13-й результат, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс с десятого места вышел в третий сегмент квалификации.