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16:48 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Как меня это все зае****"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в нецензурной форме выразил разочарование квалификацией "Гран-при Сингапура". Он выругался во время возвращения в боксы после завершения быстрого круга во втором сегменте.

– Как меня это все зае****, – сказал по радио своему инженеру Квят, показавший только 13-й результат, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс с десятого места вышел в третий сегмент квалификации.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ЮКИ

а как ты всех нас ***бал?!клят,Не позорь Россию,уйди с миром!

16:56

Рюрик 09

Он представить не может как сам зае.... команду!!!

16:56

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

Дэнни, забирай точно такого же Виталика и приезжайте к НАМ таксистами работать... От заказчиков отбоя не будет!!!!!!!!

16:56

Serenky25

Можно на завод пойти разнорабочим вахтовым методом..

16:51