Даниил Квят: "Как меня это все зае****"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в нецензурной форме выразил разочарование квалификацией "Гран-при Сингапура". Он выругался во время возвращения в боксы после завершения быстрого круга во втором сегменте.
– Как меня это все зае****, – сказал по радио своему инженеру Квят, показавший только 13-й результат, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс с десятого места вышел в третий сегмент квалификации.
ЮКИ
а как ты всех нас ***бал?!клят,Не позорь Россию,уйди с миром!
16:56
Рюрик 09
Он представить не может как сам зае.... команду!!!
16:56
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Дэнни, забирай точно такого же Виталика и приезжайте к НАМ таксистами работать... От заказчиков отбоя не будет!!!!!!!!
16:56
Serenky25
Можно на завод пойти разнорабочим вахтовым методом..
16:51