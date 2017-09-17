Даниил Квят: "К сожалению, я допустил ошибку и упустил хорошую возможность"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят назвал аварию на "Гран-при Сингапура" своей ошибкой. Россиянин не справился с управлением на подсыхающей трассе в седьмом повороте и вылетел в буфер безопасности. В момент аварии он шел на десятом месте.

"К сожалению, я допустил ошибку и упустил хорошую возможность сегодня. Это очень расстраивает меня, но такое иногда происходит", - написал Квят в своем Твиттере.