Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:59 17 сентября | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "К сожалению, я допустил ошибку и упустил хорошую возможность"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят назвал аварию на "Гран-при Сингапура" своей ошибкой. Россиянин не справился с управлением на подсыхающей трассе в седьмом повороте и вылетел в буфер безопасности. В момент аварии он шел на десятом месте.

"К сожалению, я допустил ошибку и упустил хорошую возможность сегодня. Это очень расстраивает меня, но такое иногда происходит", - написал Квят в своем Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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КолобокКолобков

Самый популярный ответ " Иногда?" ))))))))

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