Даниил Квят: "Итоги пятницы оцениваю достаточно хорошо"

Российский пилот "Торо Россо" перед квалификацией "Гран-при Малайзии" подчеркнул, что в пятницу команда сделал практически все, что планировала.

– Итоги пятницы оцениваю достаточно хорошо, – приводит F1 News слова Квята. – Обычная пятница, мы сделали более-менее все, что планировали, а это достаточно важно. Если говорить о времени на круге, то в пятницу всегда понимаешь, что можно было отыграть время там и тут. Важно было сделать максимум, чтобы использовать полученную информацию при подготовке к завтрашнему дню. Суббота и воскресенье – самые важные дни уик-энда.

– Вы проводили сравнительный анализ данных с вашей машины и машины напарника?

– Честно говоря, мы не особо занимались сравнительным анализом. Вместе с инженером я сосредоточился на своей работе. Карлос же занимался своей работой со своим инженером. Ничего больше.