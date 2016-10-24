Даниил Квят: "Инцидент с Пересом испортил мне гонку"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил сожаление по поводу столкновения с гонщиком "Форс Индии" Серхио Пересом во время гонки "Гран-при США". Россиянин финишировал 12-м, а после штрафа Кевина Магнуссена переместился на 11-ю позицию.

– Довольно тяжелый день для меня, – приводит Autosport слова Квята. – Я хорошо стартовал, но из-за инцидента с Серхио Пересом, произошедшего на первом круге, и получения 10-секундного штрафа нам пришлось перейти на тактику одного пит-стопа.

Это испортило мне гонку, было не так просто заставить работать эту стратегию. Но я постарался сделать все возможное и атаковал до самого финиша. Должен сказать, что отрезок на Medium получился очень длинным, и мне удалось хорошо контролировать износ шин. Очень жаль, что мы лишились возможности побороться за очки.