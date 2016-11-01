22:38 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Хочется, чтобы сезон выживания больше не повторился"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят признался, что нынешний сезон сложился для него очень сложно. Напомним, в мае россиянин был переведен из "Ред Булла" в "Торо Россо", а продление контракта с ним оставалось под вопросом до конца октября.

– Все сложилось хорошо в итоге, честно говоря, – цитирует Motorsport Квята. – Но я не могу дождаться, когда сезон закончится. Каждый год складывается непросто. В итоге нынешний сезон получился сезоном выживания. Хотя поначалу у меня были большие планы. А в итоге пришлось бороться за сохранение места в "Формуле-1", что мне удалось. Хочется, чтобы такой сезон выживания больше не повторился. Этот год дал мне многое, научил меня. Я узнал множество деталей. Но в "Формуле-1", к сожалению, нет друзей.

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