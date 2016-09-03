19:56 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Грожану нужно чаще смотреть в зеркала"

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"Гран-при Италии"."Гран-при Италии". Поул - у Хэмилтона, Квят - 17-й

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, занявший 17-е место в квалификации "Гран-при Италии", раскритиковал Ромэна Грожана из "Хааса" за то, что тот испортил последний быстрый круг россиянина. Отметим, что Квят будет стартовать 16-м из-за штрафа Грожана, которому заменили коробку передач.

- В квалификации впервые за весь уик-энд я комфортно чувствовал себя в машине, – приводит Autosport слова Квята. – Я хочу поблагодарить за это моих механиков и инженеров.

Я проехал хороший круг в первом сегменте, но, к сожалению, потерял время в последнем повороте из-за Грожана. Моя команда заслуживает того, чтобы он иногда смотрел в зеркала заднего вида.

Эта задержка стоила мне 0,2 секунды. Мы могли пробиться во второй сегмент. Обидно, что все так получилось, но завтра будет новый день. В гонке мы постараемся финишировать как можно выше.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36162-kvyat-grozhanu-nuzhno-chashche-smotret-v-zerkala

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Azm

gayduk Плохому танцору и я... мешают!___________________А чего стыдишься? Говори прямо: мешают яйца! Даниил, обращаюсь к тебе! Не к Вам, а к тебе! Сколько можно что-то объяснять? Ты будь мужиком и чего-то добейся, или слиняй на фиг, а не корми надеждами!

21:42

gayduk

Плохому танцору и я... мешают!

20:44

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Материалы других СМИ