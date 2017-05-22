Даниил Квят: "Гран-при Монако" – еще один домашний уик-энд для меня"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят в преддверии "Гран-при Монако", который пройдет в эти выходные, отметил, что на трассе в Монако важно найти хороший ритм.

– Это уникальная трасса. Мне нравится тут выступать, – приводит Autosport слова 23-летнего россиянина. – Здесь важны рефлексы и скорость реакции. В Монако мы пилотируем на ощущениях. На этой трассе важно найти хороший ритм, чтобы добиться результата. Это еще один домашний уик-энд для меня, так как я живу в Монако.

У меня есть определенная тенденция выступлений в Монте-Карло: в 2014-м я сошел, в 2015-м стал четвертым, а в 2016-м вновь не добрался до финиша… Похоже, что в этом году гонка должна сложиться для меня удачно.

Мне неплохо удаются квалификации на этой трассе. Если же говорить о гонках, то "Гран-при Монако"-2015 был одним из лучших в моей карьере. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы провести отличный уик-энд в 2017-м.