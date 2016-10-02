Даниил Квят: "Гран-при Малайзии" закончилось для меня в первом же повороте"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, финишировавший на "Гран-при Малайзии" 14-м, отметил, что день получился для него не самым удачным, сообщает F1News. В начале гонки россиянин столкнулся с Кевином Магнуссеном и отправился в боксы для замены носового обтекателя.

– Даниил, не лучшая гонка...

– Да, гонка для меня закончилась уже в первом повороте.

– Что произошло?

– Думаю, цепная реакция. Кевин Магнуссен задел кого-то из пилотов "Хааса", а я задел Магнуссена.

– У вас не было возможности избежать столкновения?

– Я занял неудачную позицию на трассе. Когда стартуешь так далеко, произойти может все что угодно – в одной гонке удается избежать неприятностей, в другой – нет.

– Карлос Сайнс едва не остался на стартовой решетке из-за проблем с силовой установкой. У вас проблем не возникло?

– Нет, у меня на старте все было в порядке.

– Чего вы ждете от следующего этапа в Японии?

– Еще одна трасса, где важна мощность силовой установки. К сожалению, нам вновь будет непросто, но будем бороться. Возможно, пойдет дождь, что может помочь, но я пока не видел прогноз.

В любом случае, постараемся сделать так, чтобы машина была эффективна в быстрых поворотах. Раньше это было нашей сильной стороной, но на последних этапах с этим возникли проблемы. Возможно, в Сузуке все получится, и мы сможем отыграться.

– Заключительные пять гонок сезона будут сложными для вас?

– Да, очень сложными.

– Какие из них будут самыми сложными?

– Сузука и Остин. Проблема в том, что мы теряем не только на прямых, но и лишились преимущества над соперниками в быстрых поворотах. Жаль, но такова ситуация. К сожалению, мы ничего не можем с этим сделать.