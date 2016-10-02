Даниил Квят: "Гран-при Малайзии" закончилось для меня в первом же повороте"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят, финишировавший на "Гран-при Малайзии" 14-м, отметил, что день получился для него не самым удачным, сообщает F1News. В начале гонки россиянин столкнулся с Кевином Магнуссеном и отправился в боксы для замены носового обтекателя.
– Даниил, не лучшая гонка...
– Да, гонка для меня закончилась уже в первом повороте.
– Что произошло?
– Думаю, цепная реакция. Кевин Магнуссен задел кого-то из пилотов "Хааса", а я задел Магнуссена.
– У вас не было возможности избежать столкновения?
– Я занял неудачную позицию на трассе. Когда стартуешь так далеко, произойти может все что угодно – в одной гонке удается избежать неприятностей, в другой – нет.
– Карлос Сайнс едва не остался на стартовой решетке из-за проблем с силовой установкой. У вас проблем не возникло?
– Нет, у меня на старте все было в порядке.
– Чего вы ждете от следующего этапа в Японии?
– Еще одна трасса, где важна мощность силовой установки. К сожалению, нам вновь будет непросто, но будем бороться. Возможно, пойдет дождь, что может помочь, но я пока не видел прогноз.
В любом случае, постараемся сделать так, чтобы машина была эффективна в быстрых поворотах. Раньше это было нашей сильной стороной, но на последних этапах с этим возникли проблемы. Возможно, в Сузуке все получится, и мы сможем отыграться.
– Заключительные пять гонок сезона будут сложными для вас?
– Да, очень сложными.
– Какие из них будут самыми сложными?
– Сузука и Остин. Проблема в том, что мы теряем не только на прямых, но и лишились преимущества над соперниками в быстрых поворотах. Жаль, но такова ситуация. К сожалению, мы ничего не можем с этим сделать.
Проба положительна
Когда его уже погонят?! Пол сезона за РБ..потом ТР..а у Сайнса очков больше!! Гнать его нужно!! Пусть царь команду создаст и лузер там выступает!! А то полное позорище!
15:39
КолобокКолобков
Проделал ровно тоже самое,что в Сочи, только вместо тефтельки был Магнусен...Судя по всему в Японии мы увидим таки Гасли.
15:35
knyaz boltconskiy
Лузер какой-то.В каждой гонке у него что-то случается...
14:06