Даниил Квят: "Гонщик определяет победу команды точно не меньше инженеров"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что успехи в команде определяют как инженеры, так и пилоты в равной степени. По его словам, новые изменения в правилах усложняют гонку.

– "Формула-1" с каждым годом все больше начинает напоминать соревнование не гонщиков, а инженеров. Они – основная причина побед той или иной команды?

– Инженеры это первая, по сути, базовая ступень. Мы можем высказывать свои пожелания, но, в конечном счете, подготавливают к гонке именно инженеры. От штата сотрудников при этом зависит очень многое. Как правило, чем больше сотрудников, причем талантливых, тем больше шансов подготовить работоспособную машину. Допустим у нас 400 сотрудников, а в "Мерседесе" – 1600. Это о многом говорит. Но я не считаю, что количество побед зависит напрямую от инженеров. Во время гонки я получаю сотни сигналов. Скорость ветра, состояние шин и так далее. Все это мне сильно помогает, но решение, как это использовать, я принимаю сам. Выбираю, какая информация мне поможет, а какая нет. Поэтому считаю, что гонщик по-прежнему определяет победу команды точно не меньше инженеров.

– Как вы относитесь к очередным изменениям в правилах "Формулы-1"? Не слишком жесткие? Чуть коснулся соперника – 5 секунд штрафа, чуть срезал линию – снова штраф.

– Думаю, это усложняет гонку. Увеличивает вероятность судейской ошибки. Даже по ходу этого сезона я несколько раз, определенно, был не согласен с судьями. Иногда казалось, что просто не существует четких критериев оценки, по которым бы определялось, кто прав, а кто виноват. В двух похожих ситуациях одному могут дать штраф, а второго пропустить.