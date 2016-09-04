Даниил Квят: "Гасли? Не обращаю внимания на слухи"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не стал комментировать слова Пьера Гасли о том, что он заменит россиянина на "Гран-при Сингапура". На данный момент 20-летний француз выступает в GP2 и является лидером сезона – в его активе 174 очка. Ранее эту информацию опроверг консультант "Ред Булла" Хельмут Марко.

– Меня не беспокоят эти слухи, – сказал в эфире Sky Sports Квят. – Я просто делаю свою работу вне зависимости от того, что они решат. Меня эти слухи не волнуют.