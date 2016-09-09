Даниил Квят: "Гасли? Это отвлекает, но не меняет мой настрой"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил надежду на то, что его будущее на сезон-2017 будет определено как можно скорее, сообщает ESPN. Россиянин подчеркнул, что слухи об уходе из австрийской команды ничего для него не меняют.

– Когда мы узнаем, что вас ждет в следующем сезоне?

– Надеюсь, как можно скорее. Но я не собираюсь называть СМИ какие-то сроки. Об этом узнают только близкие люди, когда придет время.

– Ходят много слухов, что вас заменит Пьер Гасли. Это отвлекает вас?

– Да, но для меня ничего не меняется. Это не влияет на мою работу, на мои старания. Я знаю, какая у меня роль в команде.

– Разговоров о составах команд на следующий сезон очень много...

– 2017 год – это 2017 год. Осталось подождать три с половиной месяца. Никто не спешит. Мы приближаемся к точке, когда будет определено будущее. В данный момент я живу сегодняшним днем и смотрю за тем, куда все идет.