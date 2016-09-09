Даниил Квят: "Гасли? Это отвлекает, но не меняет мой настрой"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил надежду на то, что его будущее на сезон-2017 будет определено как можно скорее, сообщает ESPN. Россиянин подчеркнул, что слухи об уходе из австрийской команды ничего для него не меняют.
– Когда мы узнаем, что вас ждет в следующем сезоне?
– Надеюсь, как можно скорее. Но я не собираюсь называть СМИ какие-то сроки. Об этом узнают только близкие люди, когда придет время.
– Ходят много слухов, что вас заменит Пьер Гасли. Это отвлекает вас?
– Да, но для меня ничего не меняется. Это не влияет на мою работу, на мои старания. Я знаю, какая у меня роль в команде.
– Разговоров о составах команд на следующий сезон очень много...
– 2017 год – это 2017 год. Осталось подождать три с половиной месяца. Никто не спешит. Мы приближаемся к точке, когда будет определено будущее. В данный момент я живу сегодняшним днем и смотрю за тем, куда все идет.
ЮКИ
даня,не отвлекайся:мкад заждался!
17:49
Gektor
А идет все Даня, к сожалению, в ...опу
16:54