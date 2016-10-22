08:08 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Формуле-1" не нужен "ореол"

0
0
0
 
Новая конструкция над головой пилота "Формулы-1".У пилотов обнаружился "Ореол"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после завершения второй свободной практики на "Гран-при США" отметил, что "Королевские гонки" не нуждаются в системе "ореол". В конце лета Стратегическая Группа отложила введение концепции защиты головы как минимум до 2018 года, объяснив это тем, что система нуждается в доработке.

– Во время первой сессии свободных заездов я попробовал "ореол" и хочу сказать, что он не сильно ограничивает обзор, – цитирует Autosport Квята. – Безусловно, это полезная штука, только мне кажется, что "Формула-1" и так стала достаточно безопасной, поэтому нам не нужен "ореол", однако не мне решать.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/37543-daniil-kvyat-formule-1-ne-nuzhen-oreol

0
0
0


Материалы REN-TV

Убийство Моторолы по принципу трех "Б"...

США лишают Китай военной девственности...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ