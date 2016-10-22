Даниил Квят: "Формуле-1" не нужен "ореол"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после завершения второй свободной практики на "Гран-при США" отметил, что "Королевские гонки" не нуждаются в системе "ореол". В конце лета Стратегическая Группа отложила введение концепции защиты головы как минимум до 2018 года, объяснив это тем, что система нуждается в доработке.

– Во время первой сессии свободных заездов я попробовал "ореол" и хочу сказать, что он не сильно ограничивает обзор, – цитирует Autosport Квята. – Безусловно, это полезная штука, только мне кажется, что "Формула-1" и так стала достаточно безопасной, поэтому нам не нужен "ореол", однако не мне решать.