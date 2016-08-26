Даниил Квят: "Это был не самый простой день"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после второй практики "Гран-при Бельгии" посетовал на нехватку скорости на определенных участках трассы. В первом тренировочном заезде россиянин показал 17-е время, а во втором – 14-е.

– Мы завершили свою программу на сегодня, попробовав почти все из того, что было задумано, – цитирует Autosport Квята. – У нас есть достаточно информации для того, чтобы как следует подготовиться к субботним заездам. Сейчас мы займемся ее анализом.

Что касается сегодняшнего выступления, это был не самый простой день для нас. В определенных областях нам необходимо прибавить, чего мы и постараемся добиться.