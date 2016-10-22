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Даниил Квят: "Это был хороший день для "Торо Россо"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после завершения второй свободной практики на "Гран-при США" отметил, что команда выполнила практически все запланированное на пятницу. Россиянин занял девятое и 15-е места в свободных заездах. По его словам, в субботу "Торо Россо" постарается улучшить свой результат.

- Это был хороший день для нас, - приводит пресс-служба "Торо Россо" слова Квята. - Мы проехали большое количество кругов и выполнили почти всю программу. Условия на трассе были тяжелыми, так как был сильный ветер. Но в целом этот день был хорошим. Сейчас мы займемся обычной работой, чтобы настроить все под свои требования. Постараемся завтра стать еще сильнее.

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