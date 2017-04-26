Даниил Квят: "Если меня позовут сниматься в "Форсаж", я готов!"

Пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят в интервью на "Спорт FM" рассказал о своем отношении к фильмам серии "Форсаж".

– В детстве, когда мне было лет пятнадцать, мне очень нравился фильм "Форсаж", – подчеркнул Квят. – Я посмотрел первые две части, но на 3-й уже остановился. Понял, что на улицах общего пользования так лучше не водить. Какая там часть вышла, 10-я? Если меня позовут в 11-ю, я готов! Важна хорошая роль! Но уличные "гонки" – опасные. И людям, которые живут в этом районе и ночью спят, не очень приятно. Если гонки происходят нелегально – я против. Вот фильм "Гонка" (Rush) про Лауду и Ханта произвел на меня фурор, он очень популярен среди автогонщиков.