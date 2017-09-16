Даниил Квят: "Для "Торо Россо" сотрудничество с "Хондой" - это отличная новость"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят доволен сотрудничеством с "Хондой". Команда со следующего сезона будет использовать двигатели "Хонды". Действующим поставщиком моторов является "Рено".

- Думаю, это хорошо для команды, - цитирует F1 News Квята. - Наша команда постоянно меняла двигатели в последние три года, но здорово, что теперь у нас есть четкие планы на будущее и мы сможем выстраивать прочные отношения с поставщиком. Мы будем единственной командой с моторами "Хонда", это фантастическая возможность создать прочную основу. Для "Торо Россо" это отличная новость.

"Торо Россо" объявила о сотрудничестве с "Хондой"