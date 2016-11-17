Даниил Квят: "Да у меня все карьеру был слабый двигатель"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, что адаптировался в команде. По его словам, ему мешал двигатель, но со следующего сезона, машина будет лучше.

‑ Начало сезона сложилось для вас не совсем удачно – по всей видимости, сказывалась адаптация. В новом сезоне таких проблем ждать не придется?

– Да, в начале сезона мне действительно потребовалось некоторое время. Было тяжело адаптироваться к машине, она не так хорошо слушалась. Но после летнего перерыва, прогресс был довольно сильным, получилось вернуться в форму. Я наконец-то почувствовал себя комфортно в машине. Тогда и понял, что адаптация завершилась и можно показывать хорошие гонки. Да, двигатель нам очень сильно мешал: просто не хватало мощности. Сейчас чувствую себя в "Торо Россо" уже как дома, поэтому подобных проблем на старте, думаю, не возникнет.

– Ваш партнер по команде Карлос Сайнс сказал, что многому научился за то время, пока машине не хватало мощности. Можете то же самое сказать о себе?

– Да у меня все карьеру был слабый двигатель. Согласен, что в таком положении многому учишься. Тем не менее, иногда хочется оказаться на другой стороне и наконец-то иметь машину, которая позволяла бы тебе на равных бороться с соперником. Очень хотелось бы попробовать свои силы в полной мере. Но ситуация в "Торо Россо" меня полностью устраивает. В следующем сезоне машина будет лучше.