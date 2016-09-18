Даниил Квят: "Чувствую, как возвращается доверие команды"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят надеется продемонстрировать достойный результат по итогам "Гран-при Сингапура". Перед стартом гонки россиянин, показавший седьмое время в квалификации, отметил, что чувствует, как к нему возвращается доверие команды.

– Мы очень неплохо провели свободные заезды и показали приличный результат в квалификации, – цитирует motorsport.com Квята. – Мы можем быть довольны этим промежуточным успехом, пока все идет хорошо. Впереди гонка, поэтому мы сохраняем максимальную концентрацию.

В Спа и Монце нам не удалось выступить так, как того хотелось бы, мы выглядели серо, плюс ко всему были небольшие проблемы с болидом. Сейчас же мы видим истинную картину своих возможностей и постараемся сделать все для успешного выступления на "Гран-при Сингапура".

Перед этим уик-эндом мы испытывали определенное давление, но сумели с ним справиться. Чувствую, как возвращается доверие команды. Сейчас все в наших руках.

Я продолжаю старательно делать свою работу. Постараюсь извлечь из сегодняшней гонки максимальную пользу для команды. С машиной все в порядке. Надеюсь, на выходе получится достойный результат.

Отметим, что Квят и его напарник по команде Карлос Сайнс заняли соответственно 7-е и 6-е места по итогам квалификации на трассе "Марина Бэй". Этот результат является для "Торо Россо" лучшим с момента проведения "Гран-при Австралии".