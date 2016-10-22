Даниил Квят: "Буду выкладываться на 200 процентов"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил радость по поводу подписания нового контракта с командой. Россиянин сохранит свое место призового пилота на следующий сезон.
– Это отличная новость, – цитирует F1i Квята. – Я хочу поблагодарить "Ред Булл", Хельмута Марко и всю команду за поддержку, которую они мне оказывают, за доверие, которое я чувствую с самого возвращения в "Торо Россо". Очень рад остаться в команде, которая стала мне вторым домом. С нетерпением жду продолжения работы в 2017 году. Буду полностью в нее вовлечен, буду выкладываться на 200 процентов.
NicolasHomme
Клоун это колобок. А Квят - российский гонщик в формуле-1.
21:08
КолобокКолобков
главный клоун паддока-2017. телефон то поди отключил уже? А то там Френк и Малья обзвонились,ага
21:00
Ну и ...?
теперь он столько мяса на радостях съест!
20:57
Helicopter
Раньше нельзя было? А так очень хорошая новость.
20:53