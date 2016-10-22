20:40 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "Буду выкладываться на 200 процентов"

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Пилот "Торо Россо" Даниил Квят выразил радость по поводу подписания нового контракта с командой. Россиянин сохранит свое место призового пилота на следующий сезон.

– Это отличная новость, – цитирует F1i Квята. – Я хочу поблагодарить "Ред Булл", Хельмута Марко и всю команду за поддержку, которую они мне оказывают, за доверие, которое я чувствую с самого возвращения в "Торо Россо". Очень рад остаться в команде, которая стала мне вторым домом. С нетерпением жду продолжения работы в 2017 году. Буду полностью в нее вовлечен, буду выкладываться на 200 процентов.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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NicolasHomme

Клоун это колобок. А Квят - российский гонщик в формуле-1.

21:08

КолобокКолобков

главный клоун паддока-2017. телефон то поди отключил уже? А то там Френк и Малья обзвонились,ага

21:00

Ну и ...?

теперь он столько мяса на радостях съест!

20:57

Helicopter

Раньше нельзя было? А так очень хорошая новость.

20:53

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