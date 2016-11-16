Даниил Квят: "Больше не думаю о том, что каждая гонка может стать для меня последней в "Формуле-1"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят считает, что дочерняя команда "Ред Булла" способна преподнести несколько сюрпризов в сезоне-2017, учитывая возвращение к использованию моторов "Рено". Россиянин также добавил, что продление контракта с "Торо Россо" на сезон-2017 сделало его жизнь проще.

– Безусловно, в следующем году должно быть лучше, потому что использование прошлогоднего двигателя без каких-либо обновлений по ходу сезона не помогает, – цитирует Autosport Квята. – Если посмотреть на "Ред Булл", мотористы "Рено" сделали большой шаг вперед. Есть надежда, что так будет и в следующем году. В "Торо Россо" работают хорошие специалисты. Так что я уверен, что мы сможем удивить пару раз.

Садясь за руль, больше не приходится считать гонки и думать, что эта может стать для тебя последней. Я очень рад остаться частью семьи "Ред Булл". Я уже плотно работаю с моими инженерами над подготовкой к 2017 году, чтобы построить еще более сильную платформу, чем сейчас.