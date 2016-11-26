20:18 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "17-е место - лучшее, чего я мог добиться"

0
0
0

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, как тяжело давалась ему квалификация "Гран-при Абу-Даби" после технических проблем в свободных заездах. Россиянин показал 17-й результат.

– После всех проблем, с которыми мы столкнулись по ходу уик-энда, этот результат – лучшее, чего я мог добиться, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. – Не думаю, что мог бы выступить лучше. Мы очень мало времени поработали на трассе в практике. Так что войти в квалификацию было сложно. Но у нас есть возможность побороться, если постараемся провести гонку чисто. Хотя в гонке будем работать немного вслепую.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ