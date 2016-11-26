Даниил Квят: "17-е место - лучшее, чего я мог добиться"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят отметил, как тяжело давалась ему квалификация "Гран-при Абу-Даби" после технических проблем в свободных заездах. Россиянин показал 17-й результат.

– После всех проблем, с которыми мы столкнулись по ходу уик-энда, этот результат – лучшее, чего я мог добиться, – цитирует официальный сайт "Торо Россо" Квята. – Не думаю, что мог бы выступить лучше. Мы очень мало времени поработали на трассе в практике. Так что войти в квалификацию было сложно. Но у нас есть возможность побороться, если постараемся провести гонку чисто. Хотя в гонке будем работать немного вслепую.