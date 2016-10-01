15:52 | ФОРМУЛА-1

Даниил Квят: "15-е место - это тот результат, на который сейчас и способна "Торо Россо"

0
0
0

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после квалификации "Гран-при Малайзии" остался недоволен продемонстрированным результатом. Россиянин показал 15-е время, тогда как его партнер по команде Карлос Сайнс-младший начнет гонку с 16-го места.

– Непростая квалификация, – цитирует Autosport Квята. – Мы смогли попасть во второй сегмент, но темпа бороться за более высокие места у нас не было. Честно говоря, сегодня мы с Карлосом Сайнсом боролись в основном друг с другом, и в итоге мы оказались совсем рядом.

Автомобилю просто не хватает скорости. Мы сделали все, что могли, но факт в том, что трасса просто нам не подходит. 15-е место, безусловно, не тот результат, к которому нужно стремиться, но сейчас мы находимся именно на этой позиции. Что касается гонки, то наша скорость на длинных отрезках выглядела неплохо. Обгонять здесь по-прежнему трудно, поэтому нужно что-то придумать. Сегодня вечером нужно проанализировать еще раз все возможности нового асфальта. Завтра будет трудно, но мы выложимся по полной.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36969-kvyat-avtomobilyu-prosto-ne-hvataet-skorosti

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ