Даниил Квят: "14-е место в квалификации - максимум на сегодня"

Российский пилот "Торо Россо" после квалификации "Гран-при Бразилии" подчеркнул, что остался доволен своей работой. Российский пилот завтра стартует с 14-й позиции.

– Достойная квалификация, – приводит официальный сайт команды слова Квята. – Не думаю, что мы могли выжать из машины большее, 14-е место – максимум, который мы могли показать сегодня. Мой круг в Q2 был достаточно чистым в такие непростые условия – было много ветра, сложно было найти баланс машины, и я доволен работой, которую сегодня проделал.

Должен сказать, что по сравнению со вчерашним днем условия на трассе сильно изменились, и нам надо было адаптироваться к этому прямо во время квалификационной сессии, что было непросто. Здесь всегда интересно пилотировать, ни один поворот не похож на другой – это уж точно трасса с характером. Надеемся, что завтра будет небольшой дождь, и мы сможем провести хорошую гонку.