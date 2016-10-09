Даниил Квят: "13-е место - это максимум "Торо Россо" сегодня"

Пилот "Торо Россо" Даниил Квят после "Гран-при Японии" не скрывал своего разочарования результатом гонки, в которой он стал 13-м. Вместе с тем, российский гонщик отметил свой прогресс по ходу сезона.

- 13-е место – это наш максимум сегодня, - приводит scuderiatororosso.com слова Квята. - Не думаю, что мы могли выступить лучше. На трассе не было ничего особенного, не было сэйфити-каров, поэтому мы не отыграли позиций. Наша скорость на прямых хуже некуда, и команда ничего не может поделать с этим. Положительный момент в том, что я чувствую себя увереннее с каждой гонкой. Команда сделает все, чтобы закончиться сезон с мыслью, что мы сделали все возможное.