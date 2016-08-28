18:59 | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "Здорово, что смог сдержать Хэмилтона"

0
0
0

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, ставший вторым на "Гран-при Бельгии", заявил, что рад обойти Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Он добавил, что австрийская конюшня демонстрирует стабильную работу.

– Классная гонка, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Машина была повреждена на первом круге, но мы сумели вернуться в сражение, после чего я ехал в основном сам по себе. Здорово, что мне удалось сдержать за спиной Льюиса Хэмилтона.

Три подиума подряд – мы набираем обороты. Темп автомобиля был неплохим. Важно, что мы сумели сохранить свои позиции. Что касается Монцы, наверное, это будет самое сложное испытание для нас до конца сезона, но затем мы приедем в Сингапур и на Сузуку.

0
0
0


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ