Даниэль Риккьярдо: "Здорово, что смог сдержать Хэмилтона"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо, ставший вторым на "Гран-при Бельгии", заявил, что рад обойти Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". Он добавил, что австрийская конюшня демонстрирует стабильную работу.

– Классная гонка, – приводит Autosport слова Риккьярдо. – Машина была повреждена на первом круге, но мы сумели вернуться в сражение, после чего я ехал в основном сам по себе. Здорово, что мне удалось сдержать за спиной Льюиса Хэмилтона.

Три подиума подряд – мы набираем обороты. Темп автомобиля был неплохим. Важно, что мы сумели сохранить свои позиции. Что касается Монцы, наверное, это будет самое сложное испытание для нас до конца сезона, но затем мы приедем в Сингапур и на Сузуку.