Даниэль Риккьярдо: "Я никак не могу выиграть долбаную гонку"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо дал понять, что недоволен своим вторым местом на "Гран-при Сингапура". Победу одержал Льюис Хэмилтон, а на старте произошла авария, после которой сошли Себастьян Феттель, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен.

- Я никак не могу выиграть долбаную гонку, - цитирует Sky Sports Риккьярдо. - Сегодня у нас не было темпа который мы демонстрировали в пятницу, чтобы конкурировать с "Мерседесом". Я немного разочарован тем, что упустил победу, но благодарен за еще один подиум.

Я видел хаос впереди меня. Нам повезло, что у меня был плохой старт и я не попал в аварию. Судя по всему, произошло тройное столкновение, но я не видел, кто в него попал. Все было очень рядом.