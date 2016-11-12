Даниэль Риккьярдо: "Я немного разочарован собой"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо остался недоволен своими быстрыми кругами в квалификации на Интерлагосе. В итоге австралиец стартует на "Гран-при Бразилии" с шестого места.

– Честно говоря, я немного разочарован собой, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Последний круг получился крайне не удачным: у меня был хороший первый сектор, но остаток круга я почему-то проехал чересчур осторожно. Возможно, я слишком к себе придираюсь, но в нескольких поворотах я банально старался не совершить ошибку вместо того, чтобы отыграть время. Гандикапы мизерные, из-за чего этот результат еще больше расстраивает. Но я сделаю выводы из этого выступления.