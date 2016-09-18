17:47 | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "Я не расстроен вторым местом"

0
0
0

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо не расстроен в связи с тем, что так и не смог опередить гонщика "Мерседеса" Нико Росберга в борьбе за первое место в Сингапуре. Австралиец уступил всего 0,4 секунды победителю.

– Мы несколько раз были близки, но я не расстроен, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Мы сделали все возможное и попробовали придумать что-то со стратегией, проиграв в итоге полсекунды. После последнего пит-стопа мы думали, что Нико тоже заедет, поэтому я атаковал изо всех сил и, в конце концов, шины просто умерли. По крайней мере, это сделало концовку гонки интересной.

Дополнительная информация

http://autosport.com.ru/f1/36602-daniel-rikkardo-ya-ne-rasstroen

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ