Даниэль Риккьярдо: "Я не расстроен вторым местом"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо не расстроен в связи с тем, что так и не смог опередить гонщика "Мерседеса" Нико Росберга в борьбе за первое место в Сингапуре. Австралиец уступил всего 0,4 секунды победителю.

– Мы несколько раз были близки, но я не расстроен, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Мы сделали все возможное и попробовали придумать что-то со стратегией, проиграв в итоге полсекунды. После последнего пит-стопа мы думали, что Нико тоже заедет, поэтому я атаковал изо всех сил и, в конце концов, шины просто умерли. По крайней мере, это сделало концовку гонки интересной.