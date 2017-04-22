Даниэль Риккьярдо: "Я не мог бы отказаться от "Гран-при Монако"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признался, что не поступил бы как Фернандо Алонсо, который отказался от участия в "Гран-при Монако" ради участия в гонке "500 миль Индианаполиса". При этом австралиец подчеркнул, что может понять испанца, который с "Маклареном" не претендует на высокие места.

– Я не хотел бы отказывать от "Гран-при Монако", – цитирует F1i Риккьярдо. – Но я могу это понять, когда ты не можешь бороться в первых рядах. Возможно, это не так мотивирует. Меня IndyCar несколько пугает, честно говоря. Но я на сто процентов поддерживаю выбор Алонсо. Он выбрал идеальный момент для участия в этих гонках.