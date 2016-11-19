16:52 | ФОРМУЛА-1

Даниэль Риккьярдо: "Я не хочу множества правил, которые вмешиваются в борьбу на трассе"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает, что в современной "Формуле-1" могло бы быть меньше ограничивающих борьбу правил. По словам австралийца, это портит впечатление от гонок.

– Я чувствую себя не очень комфортно, – цитирует F1i Риккьярдо. – Мы слишком много вынуждены говорить о наказаниях, о правилах. Вспомните путаницу, которая была после завершения "Гран-при Мексики". Мне нравится открыто честно бороться на трассе, но постоянно что-то вмешивается. Не хочу большого количества правил, которые вмешиваются в наши сражения. Чем больше всяких правил, тем чаще возникают спорные ситуации, чаще возникают какие-то нарушения, сознательные или нет. И происходят срывы, как тот, что был у Феттеля в Мексике. Он же не такой на самом деле.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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george64

Напарничку скажи спасибо! )) Этот хаос начался с его хамских штучек.

17:17

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