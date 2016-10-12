Даниэль Риккьярдо: "Я чувствую, что в последнее время стал выступать лучше"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо признает, что постепенно нащупывает свою лучшую форму. В последних семи "Гран-при" австралиец пять раз финишировал на подиуме, а на Сепанге ему и вовсе удалось одержать первую победу в сезоне-2016, в то время как в первых десяти гонках кампании он взошел на пьедестал почета лишь один раз.

– Я чувствую, что в последнее время стал выступать гораздо лучше, и это связано не только с победой в Малайзии, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Форму пилота довольно сложно проследить, в отличие от формы, скажем, теннисиста: там легко заметить, что спортсмен находится в отличном ритме – в этом можно убедиться в каждом розыгрыше.

Могу сказать, что на протяжении всего сезона я комфортно чувствовал себя в машине, но вошел в нужный ритм только недавно. Сейчас я уверен как в автомобиле, так и в собственных силах. Машина стала лучше, и в последних трех гонках пилоты "Ред Булла" неизменно поднимаются на подиумы. Также стоит признать, что приход в команду Макса Ферстаппена дал нам необходимый импульс.

Долгожданная победа на Сепанге не повлияла на мою уверенность в собственных силах. Я не собираюсь задирать нос, ведь это может привести к негативным последствиям. Но я также признаю, что с победой пришло чувство облегчения.

Я уверен в своих силах, и это мне помогает. Я не собираюсь менять свой подход к гонкам из-за одной победы. Конечно, для меня было непривычно приехать в Японию в ранге победителя предыдущей гонки, так как это случается нечасто. Но как только я сел в машину на автодроме в Сузуке, то оставил все лишние мысли и вернулся к работе.