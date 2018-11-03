Даниэль Риккьярдо: "Я буду участвовать в последних двух гонках, потому что это моя работа"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выступил с пояснением своих слов после "Гран-при Мексики", где он в восьмой раз в сезоне сошел с дистанции. Австралиец тогда в сердцах заявил, что ему надоела машина и что он не хочет даже выступать в последних двух гонках сезона.

– Я хочу прояснить ситуацию, – заявил в своем Инстаграме Риккьярдо. – Я буду участвовать в последних двух гонках сезона, потому что это моя работа. У меня нет другой жизни. В этом сезоне были взлеты и падения. К сожалению, падения были более жесткими. И я не буду врать, меня это расстраивает. Но я смотрю на себя, на всех парней, которые работают как сумасшедшие, чтобы я мог выйти на трассу, и понимаю, что буду там. Мне просто нужна была пауза в несколько дней, чтобы переключиться. Теперь мне лучше.