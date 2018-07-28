Даниэль Риккьярдо: "Все дело в невезении"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил разочарование квалификацией "Гран-при Венгрии". Австралиец в дождевых условиях занял только 12-е место.

– Думаю, что дело в невезении, – цитирует F1i Риккьярдо. – Погода менялась несколько раз. Дождь пошел во время второго сегмента, поэтому первые выехавшие на трассу показали лучшее время. У меня не было права на ошибку, оставалась лишь одна попытка. Но Стролла развернуло передо мной, и мне пришлось сбавить темп. Просто не повезло. Постараюсь прорваться в гонке как можно дальше. Попробую сделать красивые обгоны.