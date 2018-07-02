Даниэль Риккьярдо: "Возможно, смешанные единоборства помогут мне успокоить нервы"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо выразил разочарование гонкой "Гран-при Австрии". Он не смог финишировать из-за технических проблем.

– Я знаю, почему выбрал гонки, когда был ребенком, – цитирует Sky Sports Риккьярдо. – Иногда автоспорт неблагодарен, есть в нем что-то, что нам не под силу. Я разочарован сегодня, но удача в итоге мне улыбнется. Не понимаю, почему у меня столько проблем с шинами.

Возможно, еще не поздно начать карьеру в ММА. Пока у меня нет контракта на следующий сезон, я мог бы все поменять и заняться другим спортом. Пусть со мной свяжутся люди из UFC. Возможно, смешанные единоборства помогут успокоить мои нервы.