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Даниэль Риккьярдо: "В Монце "Ред Булл" будет страдать"

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Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо считает, что его команде придется очень тяжело в гонке "Гран-при Италии". По словам австралийца, особенности болида таковы, что "Мерседес" и "Феррари" будут иметь преимущество на скоростной трассе в Монце.

– В Монце нам придется страдать, – цитирует F1i Риккьярдо. – Это очень требовательная трасса с длинными прямыми. Мы все настройки будем направлять на повышение максимальной скорости, однако из-за этого будут потери в других аспектах. Но мне в любом случае эта трасса нравится. Мы сделаем все, чтобы навязать борьбу. Я бы даже на подиум замахнулся, хотя это выглядит слишком оптимистично.

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