Даниэль Риккьярдо: "В квалификации надеемся быть рядом с "Мерседесом"

Пилот "Ред Булла" Даниэль Риккьярдо надеется подобраться поближе к "Мерседесам" в квалификации "Гран-при Японии". Также австралиец отметил прогресс "Феррари" на трассе "Сузука".

– Тренировочный день прошел удачно, – цитирует Autosport Риккьярдо. – Думаю, что мы бы смогли выехать из 1.32,00. Я бы оказался прямо позади Кими Райкконена. "Феррари", кстати, здесь выглядит очень сильно, но мы тоже не отстаем. Наш темп на длинных сериях тоже оказался высоким. Мы закончили работу на резине "хард" и остались очень довольны. Если мы правильно доработаем автомобиль к квалификации, то окажемся совсем рядом с "Мерседесом" и, надеюсь, впереди "Феррари".

Кими, конечно, показал хорошее время. Если бы я смог закончить круг, то не факт, что я бы его опередил. Завтра мы планируем еще прибавить, однако будет сложно. Под конец сезона топ-команды будут прилагать абсолютно все усилия ради результата.